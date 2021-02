Dani Rovira: “No es normal estar enfadado todo el día, el odio y las noticias malas enganchan"

Hace prácticamente un año, cuando atravesábamos los inciertos primeros días de la pandemia, Dani Rovira anunció en sus redes sociales que padecía un linfoma. En aquel momento no sabía que 'Odio', el especial de comedia que estrena este viernes 12 de febrero en Netflix, se iba a convertir en un símbolo de su recuperación y en un paso más de la transparencia con la que ha abordado su convalecencia. “Cuando empezó la pandemia y a mí me diagnosticaron el cáncer, sí me pregunté cómo afrontar esto, porque yo soy un personaje público", asegura Rovira en una entrevista con Kinótico que se puede ver bajo estas líneas. Por eso subí aquel primer post, en ese momento tuve la necesidad de anunciarlo, no sé muy bien por qué. Y luego me fue llegando un feedback súper bonito”. En 'Odio', Rovira aborda la realidad que le rodea desde las tablas del Teatro del Soho-Caixabank de Málaga: “No es normal estar enfadado todo el día ni estar rodeado de gente que siempre lleva la razón".