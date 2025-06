Ellas Juegan con Víctor Martín: "Somos el Atleti y no nos vamos a conformar"

El Atlético de Madrid prepara ya esa final de la Copa de la Reina con todas sus jugadoras, tras ese parón por selecciones "El parón es para los dos equipos, hay que adaptarse y preparar la final de la mejor forma posible", nos decía el entrenador rojiblanco, Víctor Martín, que está a punto de finalizar su primera temporada como técnico del primer equipo femenino con nota, clasificadas para la Champions y en esta final. "Veo al equipo muy bien, con muchas ganas, en la línea de lo que ha sido toda la temporada". Enfrente, el todopoderoso Barça para el que Víctor Martín no escatima elogios, "es el mejor equipo del mundo, es un reto jugar contra ellas. Las jugadoras cuando salen al campo siempre quieren ganar y ellas habrán olvidado ya esa final de Champions". De entre todas las futbolistas culés, el entrenador del Atleti nos habla de una de ellas, "Claudia Pina, es una futbolista fantástica, de las que más me gusta, diferencial, lleva muchos años ya a un gran nivel". Sobre los retos del equipo en esta final y la próxima campaña Víctor es claro, "el objetivo siempre es mejorar, somos el Atlético de Madrid y la exigencia es máxima, no nos conformamos".