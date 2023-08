Natalia de Santiago, influencer financiera: "No soy ahorradora, pero tengo unas rutinas que me permiten ahorrar"

Natalia de Santiago es una de esas amigas a las que nuestra compañera Lorena Bembirre aún no ha visto en persona, pero a la que quiere y admira a partes iguales. "Nos conocemos y seguimos desde hace siglos, tanto que ella todavía tenía un blog, 'La madre tigre'". Vive en Alemania, "escondida en los Alpes", como dice ella y por increíble que suene es "influencer de finanzas".

"Es tan lista" que además de escribir sobre economía, tiene un curso online de finanzas, dice que es ingeniera de formación y financiera de vocación y ha publicado dos libros sobre economía, 'Invierte en ti' e 'Invierte con poco'. ¿Qué le hizo a Natalia de Santiago dar este giro en su vida y dedicarse a las finanzas?

"La casualidad. No fue planificado. Amaya Ascunce, directora digital de Elle, me pidió que escribiera una columna sobre finanzas. No le pude decir que no. Escribí la primero y tuvo muy buena acogida. Esto fue a principios de 2020, luego vino la pandemia y ahí se disparó el interés por entender cómo afectaba a la economía. Me comenzaron a llegar muchas preguntas por redes sociales y las contestaba con vídeos y artículos. Ahí me di cuenta de que había mucho interés y ahí surgió la idea de poner los básicos en un libro 'Invierte en ti', que salió en enero de 2021 y fue fenomenal", explica en 'Un alto en el camino'.

Sobre el tipo de vídeos que publica, de todo tipo, sobre inversiones, ahorro, cómo crear y gestionar un presupuesto, etc. Reconoce que aunque hay gente que es "hormiguita por naturaleza", no todo el mundo es ahorrador. Por ejemplo, ella no lo es, pero tiene "una serie de rutinas" que le permiten ahorrar, aunque no lo sea.