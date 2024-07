Marta García Aller: "Pasan tantas cosas y tan deprisa que estamos viviendo 'Años de perro'"

Si compramos la teoría de nuestra siguiente invitada, los años que estamos viviendo no son años normales, sino de perro, lo que significa que un año realmente dura como siete. Esos 'Años de perro' dan título al nuevo libro de la periodista Marta García Aller, que recopila artículos que son un retrato de la historia de España de Europa y del Mundo de los últimos siete años.

Marta explica que están pasando tantas cosas y tan deprisa, que de ahí la idea de que estamos viviendo "años de perro" porque "no es normal la cantidad de cosas que nos pasan, que contamos y lo rápido que cambia todo".

El principio de 'Años de perro' es antes del 'procés', antes de Trump y "mira cómo estamos ahora", asegura Marta. "Yo estaba acostumbrada a escribir sobre el futuro y a asimilar la sensación de vértigo pensando en lo que va a venir, pero me he dado cuenta de que lo que más vértigo da es mirar para atrás. Hace siete años empezamos a usar la palabra 'polarización', 'postverdad', 'Ok boomer', fíjate lo que hemos cambiado".