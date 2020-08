El Hematocrítico: "Los políticos entraron a Twitter con sus agendas políticas y es una combinación peligrosa"

El Hematocrítico es una de las estrellas de Twitter de nuestro país, con cerca de 140.000 seguidores en esta red social. Miguel López, además de tuitero, es profesor de infantil, primaria e inglés, y escritor de literatura infantil. Hoy, nos habla de Twitter en 'Un alto en el camino' y nos cuenta cómo se inició en este mundo.

"Hubo un par de momentos críticos en la historia de Twitter en España", reconoce. El primero fue cuando los periodistas llegaron a esta red social y "empezaron a convertir las chorradas que empezaban ahí en noticias". El segundo momento, la "fase de cuesta abajo de Twitter", llegó cuando los políticos se introdujeron: "Entraron con sus agendas políticas y es una combinación peligrosa".

En este sentido, lamenta el cambio que dio Twitter al pasar de ser un lugar "para pasarlo bien" en el que "no existía crispación, los trending topics podía ser chorradas y no estaban teledirigidos" a convertirse en un "lugar de política"

Respecto a su forma de tuitear, asegura que no ha cambiado por tener más seguidores: "No concibo hacerlo de otra manera". El Hematocrítico insiste en que no piensa en la cantidad de gente que le lee diariamente porque "si lo pensara empezaría a tuitear como los famosos, con frases que no hacen daño a nadie y que no le pueden dar la vuelta".

En cuanto a su faceta como profesor, confiesa que le preocupa "mucho" la vuelta a las aulas, ya que considera que "todas las indicaciones están muy bien para leerlas", pero la realidad resultará más complicada. También, reconoce que si tuviera que elegir entre las redes sociales y la enseñanza, se quedaría con esta última porque "las redes están llenas de sorpresas".