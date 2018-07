El exseleccionador nacional y extrenador del Real Madrid, Vicente Del Bosque , habla en El Transistor del Mundial de Rusia y del nuevo anuncio de Lopetegui, que va a ser el próximo entrenador del Real Madrid. Reconoce que "esta noticia es una sorpresa" pero no cree que "esto vaya a afectar en el día a día de la Selección Española".

Del Bosque:"Estoy convencido de que Lopetegui va a hacer el mismo papel, no le va a afectar"

VALORACIÓN DE LA DECISIÓN DE JULEN: Del Bosque asegura que "no es la primera vez que ocurre una situación así". De todos modos, prefiere "no entrar a valorar la decisión de Julen" y se muestra esperanzado en que "sepa llevar el asunto con profesionalidad, deseando lo mejor a la Selección Española". Para ello, confía plenamente en el actual seleccionador, Julen Lopetegui, que cree que "va a hacer el mismo papel porque lleva trabajando este asunto durante más de dos años".

¿CÓMO SE GESTIONAN ESTAS SOPRESAS EN EL VESTUARIO: El exseleccionador dice que "en 2016 se vivió una situación similar, ya que estalló un problema con De Gea, en el que hubo que escuchar al jugador, que sus motivos no daban a entender nada por lo que no hubiera que creerle". No obstante, Vicente cuenta que "en un vestuario de 23 personas siempre hay problemas de este tipo y conviene resolverlos siempre con muchísima naturalidad".

¿CÓMO SE VIVE AHORA LA SELECCIÓN?: Vicente Del Bosque comenta que "en este momento no tengo nada en contra de nadie y recuerdo con mucho cariño los días en la Selección".

¿ES POSIBLE COMPATIBILIZAR LA SELECCIÓN Y EL REAL MADRID?: el exentrenador del Real Madrid y de la Selección española dice que "tendría que pensar bien qué responder antes de decir si es posible compatibilizar ambos cargos". Aunque sí que cree imposible que "ese secreto pudiera guardarse y no conocerse antes de acabar el Mundial".

MÍCHEL: Preguntado por Míchel González comenta que "habría sido seguro un gran sustituto de Zidane en el Real Madrid y puede serlo en el futuro de Lopetegui en la Selección".

¿TENÍA CLÁUSULA DEL BOSQUE EN LA SELECCIÓN?: Vicente Del Bosque recuerda que "cuando yo estaba en la Selección, creo que no tenía una cláusula de rescisión como la de dos millones de euros que parece que tiene Lopetegui".

LA MARCHA DE ZIDANE: preguntado por el adiós de Zinedine Zidane del Real Madrid, dice que "son decisiones personales de las que no hay mucho más que añadir".