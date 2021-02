Valdano: "Real Madrid y Barcelona son los que menos provecho sacan de la normativa de cinco cambios"

Sobre la buena marcha del Barcelona cree que el aspecto físico es el que más debe preocupar en el Camp Nou: "Cada partido del Barcelona es una agonía y van cayendo jugadores fruto de un calendario tremendamente exigente".

No ve todo perdido ante el PSG porque "es un equipo que le cuesta tener la pelota, que no mandan en el partido. El problema es si te agarran en un contragolpe pero es algo que no ocurre tantas veces. Además la lesión de Di María me parece una pérdida importante porque de todos los de arriba es el único que trabaja como un centrocampista".

Normativa de los cinco cambios

Cree que Barcelona y Real Madrid son los que menos beneficio pueden sacar de la normativa de los cinco cambios por la diferencia de calidad entre titulares y suplentes: "En el Real Madrid o en el Barcelona no hay jugadores intercambiables. Cuando quitas a los titulares hay un bajón considerable por lo que son los que menos se están beneficiando de la normativa de los cinco cambios".

En cuanto a la victoria del Real Madrid ante el Huesca se queda con el orgullo del equipo: "Me gustó el carácter que mostró el Real Madrid. Un orgullo competitivo aunque el equipo se desajusta con facilidad. Si corrigen ciertas cosas puede tener incluso posibilidades en Europa".

Ve preocupante que el Real Madrid solo tenga disponible 12 jugadores de la primera plantilla. "Son las consecuencias de dejar salir jugadores como Odegaard o Jovic"