Valdano: "A Morata le pesa no marcar un número suficiente de goles que no genere sospechas""

Jorge Valdano recurre a la mítica frase para definir la victoria de España ante Eslovaquia: "Es para estar contento sin presumir" . Porque sí, se ha hecho un buen partido, pero el rival ha demostrado ser flojo.

Respecto al futuro de España en la competición al analista le preocupa una circunstancia: "Lo que no tiene esta selección son jugadores que te permitan ganar partidos en los que no lo mereces".

"Busquets me pareció el mejor del partido, es una buena noticia su vuelta a la selección, es el jugador que asienta al equipo", aunque Valdano valora el partido de Sarabia que ha tenido más impacto en el resultado.

El bloqueo de Morata

Y sobre Morata. El delantero ha fallado un penalti. Valdano valora su trabajo, sin embargo, cree que el aspecto mental le está influyendo negativamente: "Tiene una movilidad tremenda, busca los espacios. Se nota que le pesa no marcar un número suficiente de goles que no genere sospechas. Necesita el gol para revitalizarse y no lo está encontrando. Colabora en el desarrollo del juego pero tiene el gol atravesado"

"La mente tiene un poder tremendo. Un gramo de confianza vale más que diez entrenamientos juntos. Cuando sabes que hay millones detrás de la televisión las cosas tienen otra gravedad".

Italia la que más le ha impresionado

"La selección que más me ha impresionado es Italia. Tampoco tiene ningún súper clase pero me ha convencido. A Francia el juego no termina de aparecerle, pero tiene esos jugadores que deciden partidos"