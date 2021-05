Valdano, sobre la final de la Champions: "Fue un partido más de entrenadores que de jugadores"

Jorge Valdano fue uno de los afortunados que pudo respirar el ambiente de una final de Champions en Oporto. No obstante, Valdano asegura que no disfrutó demasiado el partido entre el Manchester City y el Chelsea: "Me pareció que fue un partido más de entrenadores que de jugadores. El City tiró dos veces a puerta y el Chelsea una".

Sin duda, el planteamiento técnico de Thomas Tuchel superó al de Pep Guardiola. Valdano considera que Guardiola "creó, inventó, y no le salió. Intentó corregir sobre la marcha pero no le funcionó". No obstante, resta importancia a las severas críticas que han caído sobre el catalán: "Ya me gustaría fracasar como Guardiola. Si fracasa el que llega a la final, ¿qué palabra le ponemos al que cae en eliminatorias anteriores o en la fase de grupos como Conte?".