Jorge Valdano: "Da la sensación de que el PSG es perfectamente abordable para el Real Madrid"

PREFERENCIAS EN LA FINAL DEL MUNDIAL DEL EUROBASKET: Reconoce que "tenía el corazón partido y conocía a muchos españoles desde hace años, especialmente con Sergio Scariolo, con el que compartí muchos años en el Real Madrid. Además, comenta que "no esperaba ni a España ni a Argentina en la final del Mundial" y considera que "son dos equipos muy competitivos y de mucho nivel".

LOS PARTIDOS DEL REAL MADRID: "Le está costando al equipo jugar 90 minutos regulares como ya lo decía Zizou en rueda prensa. En la primera mitad presionaban de forma hasta fiera y ya luego ocurrieron cosas desde el mismo comienzo que mejoraron la perfección". De todos modos, cree que "hay 30 minutos que pueden servir como guía".

CASEMIRO: "No tiene las condiciones del distribuidor pero sí del mediocampista tapón que tiene una gran responsabilidad en España". A su juicio "en España no se le valora tanto porque no tiene ese perfil de medio elegante y creativo".

PSG: "En Liga jugaron sin ninguna fluidez y me ha dado la sensación de que para el Real Madrid el PSG ahora mismo es perfectamente abordable".

MARCELINO: "Estaba muy claro que había un desafío hacia la sociedad y no me gustaría estar en este momento en la situación en la que se encuentra Celades porque no debe ser nada fácil gestionar la confusión que existe".