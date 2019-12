Jorge Valdano: "Hazard se habría dado un festín en este partido del Camp Nou"

MODRIC: "Me sorprendió la suplencia porque hay que sumarla a la del PSG. De todos modos, eso tiene que ver con la revolución de Valverde y el resurgir de Isco, que hace dos meses era un exjugador".

BALE: "No estoy de acuerdo con lo que dicen. Yo realmente le he visto comprometido y sólo le faltaron piernas porque la verdad que hizo un sacrificio muy grande porque no está acostumbrado".

¿QUÉ LE FALTÓ AL REAL MADRID?: Valdano cree que "al Real Madrid le faltó morder en ataque y abuso de los centros". Por eso, cree que "Hazard se habría dado un festín en este Clásico".

EL PARTIDO: "Los dos equipos han corrido muchísimo pero no creo que se vaya a notar el próximo fin de semana, entre otras razones porque el Barcelona tuvo 24 horas más de descando y no se notó. Al final con cuatro días es suficiente".