Alfredo Martínez: "Hay directivos que no quieren que Setién continúe, no aseguraría que esté ante el Nápoles"

En la última jornada el Barça no se juega mucho, pero sí su imagen y la estabilidad de Quique Setién. Entre los anuncios que ha hecho Setién en una de las "ruedas de prensa más cortas del FC Barcelona", previa al partido de mañana contra el Alavés, Setién ha asegurado que Arthur no está convocado por una molestia en el pie.

Setién ha asegurado que no se siente aludido por las declaraciones críticas de Messi. El banquillo azulgrana cada vez respeta menos al entrenador. "Al 100% no garantizaría que Setién esté ante el Nápoles", apunta Martínez, que cree "no hay muchas alternativas" para sustituir al entrenador.

"Xavi Hernández no es una operación de aquí te pillo aquí te mato, la única alternativa es la de García Pimienta, en la que no todos creen", explica Alfredo Martínez, que opina que si mañana el Barça da mala imagen, "esto no lo para nadie". El único que tiene respuesta a la renovación de Setién, reflexiona Alfredo Martinez, "es Josep María Bartomeu".

