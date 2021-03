Schuster: "Lenglet es gafe, no puede seguir así"

Analizamos la eliminación del Barcelona en la Champions ante el PSG con Bern Schuster y Gerard López. "La pena es el resultado de la ida. Lo primero era sacar buenas sensaciones y olvidar el partido del Nou Camp", cree Schuster. Gerard opina que si ese era el objetivo, está más que cumplido. En cuanto a las actuaciones individuales, Schuster cree que hay un futbolista que vuelve a quedar señalado, Lenglet que ha hecho el penalti a Icardi "Lenglet es gafe, no puede seguir así".

"El penalti es la jugada clave del partido, si el Barça se va con ventaja al descanso estoy convencido que el partido hubiera cambiado", piensa Gerard. Y Schuster se acuerda de uno que no está, "Luis Suárez tendría sitio en este equipo, el Barcelona necesita un delantero centro de forma clara. "Hay que acordarse que arriba falta Ansu Fati, es un jugador que tiene mucho gol", recuerda Gerard, a lo que asiente Schuster aunque cree que no es suficiente. Messi necesita un jugador referencia, que igual no interviene tanto en el juego pero fija a los centrales

¿Quién necesita más fichajes: Baça o Real Madrid?

Visto lo que está pasando esta temporada nuestros colaboradores creen que el Real Madrid necesita más refuerzos que el Barcelona principalmente por la edad de la plantilla. Los jugadores clave pasan de los 30. "Pedri, Trincao, Mingueza, Ansu, son jugadores muy jóvenes que han demostrado que pueden estar a disposición para jugar en la primera plantilla cuando sea necesario