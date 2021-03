Keylor Navas dirige al PSG a cuartos ante un Barcelona que cae con la cabeza alta

El Barcelona tenía que salir al Parque de los Príncipes a dejar una buena imagen sabiendo que la remontada era casi imposible. Y si se daban opciones pues bienvenidas iban a ser. Koeman con un once ultra ofensivo buscaba el imposible. Y se notó en los compases iniciales con un PSG nervioso y un Barcelona dominante. En el ambiente aquella remontada en el Camp Nou.

Dembelé era el que más opciones tenía. Sus remates demasiado blandos no ponían en problemas a Keylor. Los azulgrana dominaban y el PSG apenas salía. Solo en alguna contra se dejaban ver. En una de esas, un centro lateral lo atrapaba Ter Stegen, pero cayó Icardi. El VAR llamó al colegiado y señaló el punto de penalti tras verlo en la pantalla. Mbappé transformó a la perfección para adelantar a los de Pochettino.

Golazo de Messi y el duelo con Keylor

No se amedrentó el Barça. Leo Messi en el 37 soltaba un tremendo latigazo desde 35 metros. Su balonazo fue directo a la escuadra ante la mirada de Keylor. Se lo creían los de Koeman y mas cuando al borde del descanso Kurzawa derribaba a Griezmann en el área. Penalti que iba a lanzar Messi. Duelo ante un viejo conocido como Keylor. Su disparo rechazado por el costarricense terminaba en el travesaño. Gran ocasión perdida de irse con ventaja al descanso.

Ambos entrenadores decidieron retirar a los laterales amonestados. Mingueza y Kurzawa dejaban lugar a Junior y Diallo. No estaba el partido para quedarse con diez. Había dudas si el error en el penalti podía afectar anímicamente al Barcelona. No ha sido así. Los de Koeman han salido con la misma convicción. Han llevado todo el peso en ataque y han hecho a Keylor el mejor de los locales con diferencia. El arquero salvaba el segundo tras un gran remate de Sergio Busquets. Los catalanes acometían una y otra vez. Se sentía el peligro pero no terminaban de llegar los remates a puerta. El Barcelona realmente superior ante un Paris Saint Germain que parecía otro equipo al que vimos en el Camp Nou.

Hasta el final lo intentaron los azulgrana que no han renunciado a sus opciones. No puedo ser pero es de esas eliminaciones de las que puedes marcharte con la cabeza alta.