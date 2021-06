El Sanedrín: ¿Qué solución hay a la falta de gol de la Selección?

Analizamos el empate de España en su debut de la Eurocopa ante Suecia. Buen partido pero alarmante falta de gol, esta es la opinión de los componentes del Sanedrín de El Transistor:

Gerard López: "Esta selección tiene que ser Gerard Moreno y 10 más es que lo tengo clarísimo. Para mí el hombre que tiene que estar sí o sí en este once es Gerard Moreno, en 16 minutos ha creado dos claras y debe ser el delantero referencia de esta selección. Morata es un nueve que le cuesta las claras y luego otro día hace un doblete de la nada. Además es un jugador que se le nota, se viene abajo anímicamente tras un fallo".

Segurola: "A mí me ha gustado España. Morata ha entrado en un periodo peligroso para un delantero, cuando tiene que pensar no marca. Esos fallos son de delanteros que están mal. Se me ha hecho tarde el ingreso de Gerard Moreno. España lo que hoy no ha tenido es un delantero que haga gol y un jugador capaz de regatear y ayudar a Pedri. Luis Enrique es de jugar con extremos pero igual quiere aprovechar el momento de Gerard Moreno. Morata no es un goleador ni de lejos porque no suele pasar de 10-15 goles en una temporada",

Cayetano Ros: "Me ha encantado la primera parte con un gran Koke, de lo mejor que ha hecho desde el partido ante Alemania. Ha faltado jugadores desequilibrantes para abrir defensas tan cerradas. En eso, Gerard Moreno es indispensable. Pueden jugar Morata y Gerard juntos pero Luis Enrique ha primado el trabajo de Morata que es su primer defensa"

Enrique Ortego: "Sería más preocupante que España no hubiera jugado tan bien en la primera parte. Lo del gol ya lo tenemos medio aceptado. Por eso me sorprende mucho que dejes al octavo mejor goleador de Europa en el banquillo, Además viene eufórico y está en forma. Por todo lo demás, España ha hecho muchas cosas buenas"