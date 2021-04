El Sanedrín: ¿Qué debe hacer Zidane con Nacho y Militao cuando se recuperen los titulares?

Analizamos la clasificación del Real Madrid para semifinales de la Champions. Un objetivo que hace unos meses era difícil de imaginar y más con las bajas que ha presentado el equipo pero "el Real Madrid se las ingenia en Europa mejor que nadie. Creo además que su semifinal es más asequible que la otra", cree Santi Segurola. En la misma línea dice Ortego que el Real Madrid ha sacado su mejor nivel en la semana más exigente de toda la temporada.

¿Cuándo se recupere Varane a quién quitas?

"Ese es el problema que quería tener Zidane. Nacho y Militao se han acreditado y no precisamente ante rivales débiles como son Salah, Mané o Messi el otro día", reflexiona Segurola. Enrique Ortego no tienen duda que en cuanto se recupere Varane entrará en el once en el lugar de Militao, lo cuál no significa que ahora entre más en la rotación, una vez que se ha ganado la confianza.

En cuanto al tema físico sí que advierte Santi Segurola que ha visto "como es lógico", jugadores que muestran claros signos de fatiga como Toni Kroos o Casemiro que tienen las mayores cargas de minutos. Manolo Cobo insiste en que "Fede Valverde es un jugador fundamental porque une todas las líneas, me parece el gran fichaje de cara al final de temporada"

En cuanto al rival de semifinales, el Chelsea, Segurola piensa que es menos rival que el Liverpool, aunque es capaz de hacer buenos partidos como lo hizo ante el Atlético. Ve favorito al Real Madrid en la eliminatoria.