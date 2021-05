El Sanedrín de ex futbolistas: "Para los que hemos jugado al fútbol en ningún caso es penalti de Militao"

La jugada del penalti por mano de Militao sigue siendo objeto de todo tipo de debate. Parece imposible que haya un consenso de sí era o no penalti. Recurrimos a la opinión de tres ex futbolistas como Fernando Hierro, Míchel y Gerard López.

Fernando Hierro: "Soy favorable al VAR porque soluciona un 80% de las jugadas. Pero también hay árbitros con criterio detrás del VAR. La normativa estaba más clara hace 20 años que ahora. La mano de Militao creo que viene en un salto limpio, creo que no es". Además añade que en su opinión los árbitros del VAR deben ser especialistas que solo se dediquen a eso.

Michel: "Me parece una herramienta buena y justa. Pero con las interpretaciones no se va a terminar con las polémicas. En la Champions no interviene tanto el VAR. Estamos cortando jugadas constantemente". Un Míchel que pone otro ejemplo de esta jornada, la roja al jugador del Elche Raúl Guti. Para él no era roja pero entiende que un árbitro solo viendo la acción parada en el momento oportuno pueda expulsarle.

Gerard López: "Conocemos el reglamento. La de ayer para los que hemos jugado al fútbol en ningún caso es penalti. En el reglamento arbitral sí es penalti. La mano de Militao es natural, no puedes hacer un salto como ese y tener las manos pegadas al cuerpo. Creo que en ningún caso es penalti pero el reglamento dice lo contrario".

¿Qué criterio establecer para pitar una mano? Los tres coinciden que que las voluntarias se sancionan todas y entre las involuntarias las que corten una jugada de peligro. Creen que lo importante es que los árbitros actúen en estas situaciones con sentido común.