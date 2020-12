El sanedrín: ¿Es injusto el empate entre el Barcelona y el Eibar?

LEER MÁS El Barcelona cierra el año con un empate insuficiente ante el Eibar

Analizamos en El transistor de José Ramón de la Morena junto a Bernd Schuster, Gerard López, Ernest Folch y Santi Nolla el empate 1-1 que ha habido en el Camp Nou entre el F.C. Barcelona y el Eibar. Además, se preguntan si el Barça se ha merecido el resultado.

Gerard López considera que por lo que es un equipo y es el otro, "el Eibar ha merecido hoy sacar un punto" y sostiene que no le ha gustado cómo ha jugado el Barça. Mientras que Schuster apunta que "el Barça ha merecido más, ha merecido ganar".

Asimismo, Folch comenta: "ni me parece un empate injusto ni me parece un empate casual ni me parece accidente". Y Nolla declara que "es evidente que este es un Barça en obras y hasta el club está sin casco", ya que todo esbertá a la espera.