Viran Morros: "A descansar que nos vienen curvas"

LEER MÁS Los hispanos en semifinales del Mundial tras imponerse a Noruega

España está en semifinales del Mundial de balonmano tras imponerse a Noruega 31-26. Los Hispanos han dominado el encuentro de principio a fin aunque en el tramo final Noruega ha apretado y ha generado cierta tensión en el conjunto de Jordi Ribera. El jugador Viran Morros reconoce en El Transistor que "ha sido un partido duro, tenemos que descansar que nos vienen curvas".

Un partido muy físico con muchos choques ante los noruegos. Con la adrenalina del partido todavía a flor de piel hoy no duele nada pero dice Morros que "mañana cuando me levante seguro que me duele todo"

Corrales clave en la portería

En el encuentro ha sido clave el portero español Corrales y así lo reconoce Viran Morros: "Es cierto que hoy pensábamos que se decidiría más ajustado al final, pero es que Rodrigo Corrales ha estado espectacular". Desde luego es una posición que Jordi Ribera tiene cubierta a la perfección ya que el anterior partido fue Pérez de Vargas el que hizo una actuación sobresaliente: "Tenemos dos porterazos, ellos se entienden muy bien y salga quien salga siempre responde"

Espera un duro rival en semifinales, la vigente campeona del mundo, la Dinamarca de Mikkel Hansen, que ha tumbado con mucho suspense a la anfitriona Egipto en los penaltis (39-38 y 4-3). El encuentro que se disputará el viernes. "Está todo muy abierto, creo que el partido del viernes ante Dinamarca se va a decidir por pequeños detalles", dice Morros.