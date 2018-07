Roberto Carlos: "Carvajal es el mejor lateral derecho de Europa y Marcelo es el número uno"

El exdelantero del Real Madrid, Ronaldo Nazario Da Lima, reconoce en El Transistor que "jugar al fútbol ya no es tan sencillo como antes, porque ahora siempre me lesiono". Roberto Carlos, de hecho, bromea con él y le dice que "siempre le invitamos a un espacio que tenemos en Valdebebas y nunca viene". Sobre su vida fuera de los terrenos de juego, el exlateral izquierdo dice que "echo en falta los entrenamientos diarios", mientras que Ronaldo tiene un parecer diferente y comenta que "de mi época de futbolista no me gustaba nada ir a entrenar todos los días".

Ronaldo confiesa algunas de sus anécdotas más divertidas en su etapa en el vestuario blanco. Una de ellas fue la vez que llegó tarde y Arrigo Sacchi le echó una charla y le dijo que tenía que pagar una multa. "Le dije que perfecto que la pagaba sin problemas, pero la segunda vez que llegue tarde le dije directamente: Arrigo o la charla o la multa, las dos no pueden ser", recuerda entre risas. También, cuenta otra situación divertida como la vez que Florentino Pérez le puso de ejemplo a Luis Figo, que siempre estaba en casa, para que él no saliera tanto por la noche. A esa situación el astro brasileño le respondió diciendo: "Presi, si yo tuviera la mujer que tiene Figo, tampoco saldría de casa".

Además, ya en un tono más serio, habla de las tres graves lesiones que tuvo en sus rodillas, con las que "sufrí mucho porque me pasé más de un año sin tocar balón con las dos lesiones".

Roberto Carlos destaca el momento de forma en el que está su compatriota Marcelo. "Está jugando de una forma enorme y a los aficionados nos divertimos mucho con él". También, el brasileño tiene buenas palabras para Dani Carvajal, al que sin ninguna duda considera "el mejor lateral derecho de Europa". Por otro lado, habla de sus inicios como futbolista, en los que empezó de "extremo y en el Inter hasta de delantero, llegando incluso a marcar siete goles seguidos".

Obligados a elegir entre Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo, el exdelantero elige a "Cristiano Ronaldo porque es del Real Madrid", pero no se olvida de "fenómenos que son Messi, Neymar y Luis Súarez".

Tanto Roberto Carlos como Ronaldo recuerdan con mucho cariño a Vicente Del Bosque como entrenador. Asegura que "sin duda fue uno de los mejores entrenadores que tuvimos" y también tienen muy buenas palabras para Zidane. Para "el '3' debería estar en el Real Madrid las próximas 15 temporadas", mientras que el '9' destaca "sus logros en tan poco tiempo" y recuerda especialmente cuando "me lesioné y casi sin conocerme fue al hospital a llevarme flores y chocolotes". Sin embargo, a Ronaldo no le quedó muy buen recuerdo de Fabio Capello, ya que en su opinión "no era muy listo".

Sobre su nueva labor de embajador en el Real Madrid, el exlateral izquierdo cuenta que "por ejemplo he estado en China y allí he podido comprobar la grandeza de este equipo porque había miles de aficionados que querían que se les firmara la camiseta". Al respecto, Ronaldo dice que "a mi me encanta trabajar y estas cosas en las que está Roberto me gustan mucho".

Preguntados los consejos que darían a sus respectivos hijos, Roberto Carlos lo tiene claro: "les diría que como futbolistas hiciesen todo lo que hice yo, pero que en lo personal no se junten con algunas personas que no son buenas". Por su parte, Ronaldo comenta que "a mis hijos procuro decirles que vivan su vida e intenten ser felices".

De su vida en pareja, el exdelantero dice que "sigo intentándolo, tengo una novia desde hace dos años y antes tuve una novia hace tres años", mientras que Roberto cuenta la diferencia que existe entre las mujeres españolas y las brasileñas.