Rafa Nadal: "Me ilusiona ser número uno pero no me obsesiona, no puedo arriesgar cosas para lograrlo"

El tenista Rafa Nadal cuenta en El Transistor sus sensaciones después del encuentro que le dio el título del US Open.

RUEDA DE PRENSA EN PALMA: "Es parte de mi trabajo también y la realidad es que poco a poco tanto mentalmente como físicamente todo se irá poniendo en su sitio".

¿POR QUÉ VOLVIÓ TAN PRONTO?: "Básicamente porque me ofrecía la posibilidad de estar un día más en mi casa. Me lo dijo un amigo y me vine aquí rápidamente".

¿SUELE VER NADAL LOS PARTIDOS?: "No suelo ver todos mis partidos repetidos porque algunos son mejor olvidarlos, pero otros sí para recordar momentos; el del domingo lo voy a volver a ver".

EL APOYO DE LA GENTE: "Sentirlo se nota dentro de la pista aunque no me acuerdo de t

SER EL NÚMERO UNO: "No es mi prioridad, si con lo que hago puedo ser número uno pues fenomenal pero lo que no voy a hacer son cosas que estén fuera de mi alcance para llegar a lo más alto".