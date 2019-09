Las lágrimas de emoción de Rafa Nadal tras ver el vídeo homenaje del US Open

Rafa Nadal no ha podido contener las lágrimas al ver el vídeo homenaje que se ha proyectado tras su victoria en el US Open. El español ha conseguido su 19º Grand Slam tras ganar al ruso ante el ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4.

Rafa Nadal se emociona al ver el vídeo homenaje del US Open / ondacero.es

Que Rafa Nadal es uno de los mejores, si no el mejor, deportista español de los últimos años, no es ningún secreto. Y prueba de ello ha sido su triunfo en el US Open ante el ruso Daniil Medvedev que ha hecho que Rafa consiga su 19º Grand Slam, sólo a uno de Roger Federer y tres más que Novak Djokovic.

Tras la victoria y con todo el público en pie gritando "Rafa, Rafa", la organización del US Open ha proyectado un emotivo vídeo en el que hace un repaso de toda la carrera del mallorquín desde que ganó su primer torneo con sólo 19 años.

En este momento, Nadal no ha podido contener la emoción al ver toda su carrera concentrada en apenas unos minutos y ha roto a llorar ante los aplausos y vitores del Arthur Ashe Stadium.

El vídeo comienza con un jovencísimo Rafa Nadal ganando Roland Garros con sólo 19 años en 2005 y poco a poco va repasando toda su carrera deportiva con imágenes del tenista levantando cada uno de sus 19 títulos de Grand Slamn.

El último, este domingo por la noche, ante el tenista ruso Daniil Medvedev por 7-5, 6-3, 5-7, 4-6 y 6-4.

