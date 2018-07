Nadal: "Hubiese preferido ganar un torneo menos a cambio de sufrir menos dolor"

LA PISTA DE VALENCIA: Rafa Nadal dice que "la pista de la plaza de toros valenciana me ha gustado mucho y lo mejor es que ya hemos tenido una buena experiencia en esta cancha".

SENSACIONES DE NADAL CON EL PARTIDO DEL REAL MADRID: Dice que "habrá que ver lo que sucede, el Real Madrid llega en un buen momento de la temporada, ha habido lesiones de las que se han recuperado y a nivel colectivo el grupo está muy bien".

GESTIÓN QUE HIZO NADAL DEL FICHAJE DE ASENSIO: Rafa Nadal asegura que "en ese fichaje únicamente puse en contacto a las personas que tenía que juntar y ya después ellos hicieron lo que quisieron. No se ha dicho toda la verdad sobre este asunto y por eso no me gusta tanto hablar de él". Reconoce que "en la actualidad no tengo mucho contacto con Marco" y bromea con que "tampoco me llama Tito Rafa". Durante la entrevista, interviene Feliciano López y dice que "es difícil ser más del Real Madrid que Rafa Nadal".

¿CÓMO AYUDA RAFA NADAL A LAS PERSONAS?: el tenista cuenta en El Transistor que "cuando hay gente cercana a nosotros que necesita trabajo, intentamos ayudarle en la medida que esas personas sean válidas dándoles trabajo en la Fundación o en la escuela". Dice que "al final vivimos en España y si las cosas no van bien, mejor ayudarles para que todos estén felices". Además, se declara defensor de "lo superprivilegiados en España y nos creemos que somos peores que los demás, cuando en realidad tenemos cosas muchísimo mejores".

¿FICHARÍA NADAL A NEYMAR PARA EL REAL MADRID?: el tenista manacorí, número 1 del mundo y aficionado confeso del Real Madrid, Rafa Nadal, abre en El Transistor la puerta a la llegada de Neymar al Real Madrid, aunque eso sí dice que "no a cualquier precio".

¿CÓMO VE EL CAPITÁN A RAFA NADAL Y A FELICIANO?: Sergi Bruguera, capitán del equipo español de la Copa Davis, se muestra en El Transistor muy confiado en poder llegar a los partidos del fin de semana con Rafa Nadal y Feliciano López disponibles. El caso de 'Feli' se debe a que se encuentra fastidiado por unas fiebres, que de hecho le han llevado a dejar el programa.

¿ESTÁ PREPARADO NADAL PARA AFRONTAR LA COPA DAVIS?: el tenista español cuenta en El Transistor que "estoy con mucha ilusión, físicamente espero responder porque llevo 5 meses complicados sin poder terminar un torneo. Tengo mucha ilusión por jugar y aquí estoy para intentarlo". El manacorí ha tenido que afrontar unos meses muy duros, en los que "he tenido que convivir con el dolor" y "de hecho hubiese preferido ganar un torneo menos a cambio de menos".

¿QUÉ HARÁ FERRER EN EL FUTURO?: El tenista David Ferrer no aclara en El Transistor si la próxima temporada va a seguir en las canchas de tenis. Dice que por el momento prefiere ir viendo lo que sucede "semana a semana".

¿CUÁL ES EL PLAN DE SERGI BRUGUERA?: el capitán y seleccionador español de Copa Davis, dice que "de momento el plan que tenemos esta semana es entrenar e ir poco a poco". Asegura que "tengo ideas en la cabeza pero decidiré en el último momento cuáles son los jugadores que van a disputar cada partido".

ASÍ SE ENTERÓ NADAL DE QUE VOLVÍA A SER NÚMERO 1: El manacorí reconoce en El Transistor que "me enteré porque me lo contaron que volvía a ser número 1", ya que "normalmente intento olvidarme del ránking y centrarme en sacar puntos y en las victorias".

CONSEJOS DE NADAL A LOS PADRES DE LOS DEPORTISTAS: El tenista manacorí aconseja a los padres de los jóvenes deportistas que "no presionen demasiado a sus hijos si quieren ser deportistas". Comenta que "afortunadamente siempre tuvo la suerte de que mis padres estuvieran en su sitio".

¿POR QUÉ DEPORTISTAS SE CAMBIARÍAN LOS JUGADORES DEL EQUIPO DE COPA DAVIS?: Durante su intervención en El Transistor, todos los miembros del equipo de Copa Davis cuentan cuál es el deportista del mundo por el que se cambiarían todos los deportistas allí presentes. Entre ellos, destacan a Tiger Woods, Fernando Alonso o Sergio García.

RAZONES POR LAS QUE BAUTISTA DEJÓ EL FÚTBOL PROFESIONAL: En Onda Cero, Roberto Bautista cuenta las razones por las que dejó el fútbol profesional, después de haber disputado de hecho un torneo en Brunete. Asegura que "dejé el fútbol por el tenis porque en el fútbol jugar donde quieres no depende de ti; yo quería jugar de delantero, me cambiaron a la banda y me aburría"