Quique Setién: "La decisión de mi marcha estaba tomada desde hace tres o cuatro días"

Después de que el Betis haya hecho oficial que han alcanzado un acuerdo con Quique Setién , por lo que no continuará como entrenador la próxima temporada, en El Transistor hablamos con el ex técnico bético. Explica que la decisión de su marcha estaba tomada hace tres o cuatro días y confiesa que al único jugador que se lo comunicó antes del partido contra el Madrid fue a Joaquín.

Setién asegura que ha entendido "la frustración de la gente en la grada" y que ha aceptado que se reclamase su marcha.

"La derrota en la Europa League y en la semifinal de la Copa nos ha dejado muy tocados y en otros partidos directamente la hemos cagado y hay que buscar un culpable", declara el míster.

Por otro lado, confirma que se va triste porque no va a poder terminar su proyecto con el equipo y reconocer que se equivocó al hablar del Leganés, aunque recalca que se le sacó de contexto, "he alabado a muchos equipos en rueda de prensa y no se saca, me equivoco una vez y me crujen".