¿Qué supone la creación de la Superliga para los equipos españoles que no participan?

Manuel Vizcaíno y Fernando Roig, presidentes del Cádiz y del Villarreal, respectivamente, dos de los clubes españoles que hoy han emitido un comunicado rechazando la iniciativa de la Superliga promovida por doce de los principales equipos europeos, entre ellos Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, se pasan por El Transistor para mostrar su disconformidad con esta nueva competición.

"Cuando no priman los intereses deportivos se pierde la esencia de la competición. Parece que si no eres del Madrid o del Barcelona no tienes derecho a nada", asegura Fernando Roig, que afirma que nadie les ha llamado para explicarles nada y que todo lo que saben sobre proyecto ha sido por la prensa.

"Es una equivocación en el momento en que no priorizan los méritos deportivos. Proyectos como el del Villarreal no podrá competir ya en Champions", añade.

Vizcaíno resalta que el fútbol es de los aficionados y no se le puede dar la espalda a la gente, "esto es lo que reivindicamos desde todos los estamentos del fútbol mundial". El presidente del Cádiz considera que la Superliga afectará a la liga española haciéndola "más débil" y esto influiría en el resto de equipos que la forman.

"No lo hemos conseguido nunca pero por qué quitarnos la ilusión de meternos alguna vez en Europa. Esta nueva competición coarta sueños", señala el sevillano.