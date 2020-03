¿Por qué se suspende MotoGP en Catar y sí se correrá en Moto2 y Moto3?

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, Ezpeleta asegura que "la idea es empezar el Campeonato del Mundo 2020 en Austin" y no descarta modificar la fecha de otros Grandes Premios como el de Aragón. En cambio, sí que deja claro que "no contemplo un Mundial con circuitos a puerta cerrada, sin espectadores".

Ezpeleta asegura que "el GP de Catar queda suspendido completamente; el de Tailandia está aplazado pero buscaremos nuevas fechas".

En su intervención en El Transistor, Ezpeleta responde a las críticas de Aleix Espargaró por la cancelación del GP de Catar. "Aleix Espargaró no se ha enterado de lo que ha pasado....ya le pillaré... no sé qué se cree...¿Piensas que nos gusta suspender carreras?... Yo cuando él se equivoca en alguna frenada no le digo nada".