Pepe Castro sobre la llegada de Papu Gómez: "Igual está cerrado antes de que termines el programa"

El Presidente del Sevilla, Pepe Castro, no esconde que el club está en el mejor momento de su historia: "Es imposible encontrar una época en la historia del club mejor que esta que estamos viviendo, tanto económica como deportivamente".

En el terreno deportivo se deshace en elogios con su entrenador, Julen Lopetegui, al cuál han renovado hace unas semanas. Además confirma que las negociaciones con el Papu Gómez está muy avanzado aunque no cerrado.

Su sevillismo

Sobre su sevillismo habla de sus primeros recuerdos: "A mi padre no le gustaba el fútbol, fue mi tío el que me llevó de pequeño por primera vez al Sánchez Pizjuán a ver un partido contra el Sabadell. Mi primer autógrafo se lo pedí a un jugador argentino, Villalba". Y no tiene duda sobre la fecha de fundación del club: "Al Sevilla lo fundaron los ingleses hace hoy 131 años".

Sobre la Superliga dice: "Es algo que solo interesa a dos y somos muchos más que dos"