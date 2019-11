Pau López: "Estaba contento en el Betis, pero fichar por la Roma era un paso adelante en mi carrera"

Pau López nos cuenta que "ya estoy adaptado a la ciudad y al equipo y muy contento en lo deportivo porque juego bastantes minutos". "La vida aquí es más parecida a España y me ha costado menos que cuando estuve en Inglaterra", afirma.

Por otro lado explica cómo se fraguó el fichaje por la Roma y cuenta cómo fue dejar Sevilla. Pau López cuenta que "me llamó mi representante y, aunque mi familia y yo estábamos contentos en Sevilla, creí que era un paso muy importante para crecer en mi carrera".

En cuanto a la Juventus, rival del Atlético de Madrid en Champions, comenta que "están por encima de todos". "Es un equipo muy trabajado y no dan ningún partido por perdido", añade.

Habla de Cristiano Ronaldo y de él comenta que "sigue siendo determinante porque es uno de los mejores del mundo". Aunque reconoce que "no está marcando los mismos goles que en el Real Madrid".

Sobre el Real Betis y su situación en LaLiga cree que "es un equipo con mucha calidad y seguro que tirará para adelante y estarán arriba".

Por último habla sobre Robert Moreno del que comenta que "apenas me pude despedir un momento en el vestuario". Y añade que "siempre le estaré agradecido igual que a Luis Enrique porque ambos me han tratado muy bien y me han hecho jugar".