Pau Gasol: "Creo que lo más duro del COVID-19 es perder a un familiar y no poder enterrarle"

Durante la entrevista, asegura que "el origen de la iniciativa es una llamada de Rafa preguntándome que como estaba y, a partir de ahí, empezamos a hablar de qué íbamos a hacer para ayudar a la gente".

La situación en Estados Unidos dice que "es un poco similar a la de España, si quieres salir de casa debes hacerlo con máscara y las medidas se han ido endureciendo siendo cada vez más seria".

Reconoce que "tengo amigos, trabajadores y algún familiar que han pasado el virus y lo que más duro me parece es que se te muera un familiar sin poder enterrarle". Comenta que a sus padres les avisó para que se confinaran y estuvieran a salvo.

Sobre su futuro deportivo dice que "la situación de incertidumbre de todos no me permite saber qué pasará en el futuro". De momento cuenta que "me he puesto mi gimnasio en casa para que todo pueda ir mejorando".