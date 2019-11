Pablo Marí: "La gente no pudo celebrar el segundo gol porque estaban llorando de alegría por ganar la Libertadores"

El futbolista español Pablo Marí sigue consiguiendo títulos con el Flamengo. En El Transistor nos cuenta cómo vivió la final de la Copa Libertadores que ganaron ante River Plate después de 32 años.

Pablo Marí afirma que "lo del sábado fue increíble, no perdía las esperanzar pero era muy difícil. Lo que pasó fue algo fuera de lo común". Marí explica que "no sabía ni con quien abrazarme".

Marí explica que "corrimos hacia el centro del campo, lloramos y gritamos". "Intenté celebrarlo con mi familia y me costó encontrarlos, pero fue algo muy bonito", explica.

Por otro lado nos cuenta sorprendido que "el primer gol pudimos escuchar cómo se celebraba, pero tuve que preguntar porque el segundo gol no se cantó". Y explica que "me dijeron amigos míos que la gente no puede cantar el gol porque estaban llorando en las gradas".

Por último nos habla de la celebración en Río de Janeiro. Explica que "fuimos descansando y durmiendo en el avión porque sabíamos que habría mucha gente". Aunque reconoce que "nunca imaginamos que habría un millón y medio de personas celebrando con nosotros".