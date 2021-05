Oriola: "Si ganamos me baño en la fuente de Montjuic con el bañador de Borat"

Una canasta de Cory Higgins, a ocho décimas para la conclusión del partido, dio la victoria al Barça ante el AX Armani Exchange Milán (84-82) y clasificó a los azulgranas para la final de la Euroliga, que disputará el próximo domingo ante el Anadolu Efes Estambul en el Lanxess de Colonia.

Los azulgranas volverán a jugarse el título once años después de ganar su segunda Euroliga en París, gracias a la canasta decisiva del escolta estadounidense y al gran partido de Nikola Mirotic (21 puntos y 6 rebotes) y Nick Calathes (17 puntos y 6 asistencias).

Pierre Oriola nos cuenta las sensaciones del equipo en El Transistor: "Hemos sufrido pero esto es la final four. Hemos sobrevivido a los momentos complicados". Y reconoce que nunca hubiera imaginado vivir momentos así, no tanto por el qué sino por el con quién: "En los últimos años he vivido muchos momentos muy buenos, nunca me hubiera imaginado vivir una Final Four con Mirotic o Pau Gasol".

Oriola que reconoce que cuando ha visto salir el tiro de Higgins sabía que iba a entrar porque es su tiro favorito. Y nos confiesa una promesa en caso de ganar: "Prometí que si ganábamos me baño en la fuente de Montjuic con el bañador de Borat. Pero no me quiero adelantar. Si sucede y ojalá suceda pues lo que queráis".