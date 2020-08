Negredo: "Vengo a Cádiz para competir, sé que no voy a jugar por mi currículum"

Reconoce que "todavía pesan un poco las piernas porque llevo sin competir desde el mes de marzo".

En el Cádiz dice que "no me he sentido para nada un 'abuelo cebolleta', me he sentido importante y que los compañeros valoran todo lo que he hecho en el pasado".

Su fichaje comenta que "me pilló de sorpresa que Vizcaíno anunciase mi fichaje nada más ascender, no sabía que lo iba a hacer, pero se me llenó el móvil de mensajes dándome la enhorabuena"

Su experiencia en Emiratos Árabes dice que "he vivido muy bien en una cultura diferente que aunque no comparto, la respeto". Aunque sí que reconoce que "he echado de menos esto porque no se compite igual. Son muy buena gente, me han tratado genial pero el cuerpo me ha pedido competir".

De la salida de Leo Messi comenta que "nos enteramos al salir del entrenamiento y la verdad que es una pena muy grande para el Barcelona". Sobre la posibilidad de que recale en el Manchester City, su exequipo en el que fue campeón de la Premier en 2014, comenta que "sí que me encaja en ese equipo".

En la nueva temporada en el Cádiz, dice que "me hace una ilusión especial volver al Sevilla". Además, lamenta lo que "está sucediendo en el Valencia con una propiedad que está destrozando el club".