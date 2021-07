Mohamed Katir: "Prefiero tener los pies en el suelo que sentirme una estrella"

Mohamed Katir ha batido el récord histórico de Fermín Cacho en los 1.500m. Comenzó a correr a los 18 años en Mula, Murcia, y va camino de los juegos Olímpicos.

Pese a sus éxitos, Mohamed asegura que prefiere "tener los pies en el suelo que sentirse una estrella". Apasionado de la poesía Mohamed también es un gran aficionado del fútbol, deporte que practicaba y se le daba bien aunque comenta que de él "le cansaba la polémica".

Sobre sus objetivos en Tokio 2020, el atleta aspira a "llegar a la final" y, a partir de ahí, "estar entre los ocho primeros". "Este año he entrenado como si fuera el último. Si no me lesiono, me va a salir una gran marca", afirma.