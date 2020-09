El audio de despedida del asistente César Noval a sus compañeros en el que critica duramente al Comité Arbitral

César Noval ya no ejercerá como árbitro asistente. Su profesión de médico no termina de cuadrar para que pueda ejercer como colegiado asistente en la banda. Por eso, después de unas semanas de polémicas, finalmente ha dejado de desempeñar sus funciones de asistente e incluso ha abandonado el grupo de WhatsApp, mandadando un audio a sus compañeros al que ha tenido acceso Onda Cero.

"Gracias a todos por vuestros mensajes. Quiero daros las gracias a todos por vuestro apoyo y cariño" Noval ha querido destacar que Ele había ofrecido al Comité coger un año de excedencia y que incluso poner mi plaza a su disposición para que el tema del COVID no afectará al Comité, pero no han querido responder a mis mails y a mis llamadas y siempre me decían que estudiarían el caso".

Critica el trato del Comité Técnico Arbitral

Noval ha recalcado en el audio que "todos nos estamos dejando ningunear por el Comité. No podemos permitir que el presidente diga que entrena más que nosotros". Ha criticado que "la figura de asistentes no existe y no hay que olvidar que somos una pieza importante y parte de un equipo y tenéis que estar juntos porque es la única forma de estar fuertes".

Ha denunciado circunstancias complicadas como que "no podamos entrenar en un terreno de césped natural y que hayamos tenido que luchar para tener unas duchas".

"Vais a firmar un contrato que nadie ha visto y no podéis permitir que cada vez haya más deberes que derechos y tampoco podéis firmar un contrato sin leerlo, recordad que unidos sois más fuertes y sois excepcionales".

Tras pronunciar estas palabras, César Noval ha abandonado el grupo...

Polémica por unas fotos con Parejo y Soldado

Hace unas semanas, César Noval restó importancia en El Transistor a las fotografías suyas que se habían publicado en Redes Sociales con futbolistas como Roberto Soldado y Dani Parejo.

"Son amigos pero no afecta al trabajo", comentó a Aitor Gómez, defendiendo la postura de que igual que los jugadores son amigos de sus rivales durante el encuentro, y eso no impiden que jueguen con la máxima profesionalidad, lo mismo sucede con los árbitros que "pueden pitar lo que ven sin que importe que el que juegue sea amigo o no porque al final todo forma parte de un partido que juega cada uno a su manera y en su papel".

