Mirotic: "Venir al Barcelona me costó varios amigos, más de los que pensaba"

Nikola Mirotic regresó a España para jugar en el Barcelona. La llegada fue muy sonada tras su pasado en el Real Madrid, Mirotic se muestra encantado con su decisión: "Estoy en el momento más feliz de mi carrera, en lo personal y en lo deportivo. Los sueños se están cumpliendo y estoy donde quiero estar. A punto de jugar una Final Four y haciendo vida feliz en Barcelona."

Sin embargo, el hecho de elegir al Barcelona le pasó una factura que no esperaba: "Venir a Barcelona me costó varios amigos, más de los que yo pensaba. Yo pensaba que había amigos de verdad, no solo de deporte. Me llevé una sorpresa con algunos pero la vida no para de sorprenderte."

En esta etapa ha vuelto a coincidir con un jugador y una persona que ha sido muy importante en su carrera: "Pau Gasol significa mucho. Ha sido mi hermano mayor, un amigo. Alguien que me ha ayudado mucho en mi vida y con el que he compartido momentos increíbles como mi llegada a la NBA, en la que tenerle ahí me dio la vida"

Un Mirotic que ha sido elegido en el quinteto de la Euroliga: "No es tan importante como un título colectivo pero es importante. Sin mis compañeros ni el cuerpo técnico no hubiera sido posible. Una de las razones por las que volví es para ganar la Euroliga"