Marcos Llorente: "No bajé los brazos, seguí trabajando y aproveché mi oportunidad"

Acaba de llegar de vacaciones a Mykonos y asegura que durante el viaje algún aficionado le ha reconocido y le ha dado la enhorabuena por la liga y la convocatoria a la Selección. "Me he enterado de la convocatoria al mismo tiempo que el resto. Me había organizado las vacaciones esperando a la lista así que todo sobre ruedas", en esa citación sale de lateral, "no hay problema, ya estuve en la última de lateral, dónde quiera el míster jugaré". Sobre la ausencia de Ramos dice que no le sorprende porque "Luis Enrique ve todos los partidos y conoce cómo estamos todos y si lo ha decidido así es porque lo tiene claro".

Marcos Llorente define como un orgullo poder vestir la camiseta de la selección y poder reencontrarse con grandes amigos como el caso de Álvaro Morata

Su gran cambio en el Atlético

"Llevo dos años en el Atleti y me siento muy identificado con este club. Solo te puedo decir que estoy muy feliz aquí", asegura un Marcos Llorente al que le costó entrar en las alineaciones de Simeone, "el inicio fue complicado. Llegué con mucha ilusión y no intervenía en los partidos. Pero ese es el fútbol, los que no bajan los brazos y siguen trabajando, cuando llega la oportunidad la aprovecha. Y ese fue muy ejemplo. El cambio ha sido rápido en poco tiempo".

Su familia pese a que muchos son del Real Madrid, está encantada con cómo le van las cosas. Además reconoce que ha terminado la temporada exhausto: "En mi familia están todos muy contentos con cómo me están yendo las cosas. Los últimos partidos he terminado con una fatiga tremenda, el cuerpo quería más pero el cuerpo decía que no. He jugado muchos partidos y al final ha pesado tantos minutos"

"Mi dieta nunca va a cambiar. En vacaciones sí me relajo un poco y desconecto. El alcohol no me he gusta y el tabaco no lo he probado nunca", confiesa Llorente.