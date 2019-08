Juanfran Torres: "He dado mi vida por el Atlético de Madrid, claro que se me hace raro vestir otra camiseta"

El jugador del Sao Paulo ha pasado por el Transistor de Onda Cero, donde ha hablado de su llegada al conjunto brasileño y de cómo es su relación con Dani Alves.

“Se nota que es un equipo grande. Solo tengo buenas palabras del club y de sus aficionados. “El cariño y el respeto que me tienen a mí y al Atlético es enorme”.

“Me habían hablado muy bien de Dani Alves y lo estoy comprobando. Pude hablar con él antes de llegar aquí. Solo me había enfrentado a él, había una rivalidad muy grande, pero ahora venimos los dos con mucha ilusión para ayudar al Sao Paulo a ser campeón, que lleva muchos años sin conseguirlo”.

Juanfran se va con mucha trsiteza del Atlético de Madrid, donde ha logrado muchos títulos, aunque también ha vivido momentos duros.

"He dado mi vida por el Atlético de Madrid, claro que se me hace raro vestir otra camiseta". "Desde que he salido se ha creado un vínculo incluso más fuerte. No he dejado de recibir cariño. Se me hará raro no jugar con ellos". “Todo lo bueno que hemos hecho va a permanecer para siempre”. “Que el Atlético sea lo que es ahora lo hemos conseguido unos pocos con mucho trabajo”. "Pasamos momentos buenos y momentos malos pero de todo se aprende y te hace ser mejor. Aquellas dos finales fueron duras, pero todo lo que hemos ganado lo supera con creces".