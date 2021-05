Juanfran: "No me sorprendería que Saúl se marche este verano del Atlético de Madrid"

LEER MÁS La UEFA anuncia que tomará medidas contra Real Madrid y Barcelona y perdona a los nueve arrepentidos de la Superliga

Charlamos con el ex jugador del Atlético de Madrid, Juanfran Torres que recuerda aquella generación con la que hicieron historia en el club rojiblanco y la intensidad de aquellos entrenamientos: "Trabajábamos mucho pero si no hay materia prima todo se derrumba y ese equipo estaba lleno de animales, Godín, Miranda, Filipe, Gabi, Tiago, Koke, Raúl García, Mario Suárez... La gente se identificaba con el míster su fuerza y su corazón y también con los jugadores".

¿Colgar las botas?

Terminó su aventura como futbolista en Brasil y no está convencido de volver a jugar en otro equipo: "No sé si quiero continuar. Ya en Brasil empecé a formarme en todos los niveles para trabajar en dirección deportiva. Para volver a jugar tengo que ilusionarme mucho, estoy fuerte, tengo nivel pero necesito tener esa ilusión. Ahora estoy pasando tiempo con mi familia, con mis amigos, cosas que no he hecho en 17 años".

Como futuro director deportivo ante la pregunta a quién ficharía del Atlético de Madrid asegura que a "Koke porque junta la calidad como futbolista y también como persona". Además apunta que "Savic cada día me gusta más".

La exigencia de Simeone

Y muy interesante su reflexión sobre el por qué hay jugadores que no terminan de encajar con la filosofía de trabajo de Simeone: "No es fácil, es un entrenador que te lleva al límite en todos los aspectos, si te mantienes al límite te ganas su respeto. A los que no llegan a ese límite quizá no llegan a tener esa confianza. Él da su corazón al jugador que da su vida por el equipo. Hay jugadores que no han dado ese límite y han durado un año o dos en el equipo y otros que se han desinflado han terminado saliendo".

Como sus mejores recuerdos en el Atlético de Madrid señala la liga que ganaron en el Cam Nou y la final de Copa en el Bernabéu ante el Real Madrid. Cree que el partido de esta jornada es muy diferente al que disputaron aquel 2014 porque esta vez "es importante pero no definitivo".

Futuro de Saúl

"No me sorprendería que Saúl se marche del Atlético. No se siente cómodo con este rol porque es un guerrero y quiere jugar. Jugar menos lo tiene que estar llevando fatal y si decide tomar otro camino pues le apoyaremos, pero por lo que le conozco, en este rol no aguantaría mucho"