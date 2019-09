Jorge Garbajosa: "Los jóvenes de la Selección son un ciclón, juegan sin complejos los partidos grandes"

¿QUÉ HA CAMBIADO DE HACE 13 AÑOS?: "Lo más bonito es que las personas son distintas pero que el ambiente global es el mismo y hay el mismo trabajo, el mismo espíritu y ganas de ganar medallas". Sí que ve variaciones en la música que "al final es una cuestión más generacional.

RELACIÓN CON EL SCARIOLO: Garbajosa comenta que "durante la concentración procuro hablar mucho con Sergio Scariolo pero casi nunca me meto en la parte técnica". Respecto a su relación con los jugadores dice que "para mí es muy fácil comunicarme con los jugadores, en la primera fase les pregunté y me dijeron que estaba todo ok, por lo que yo me quedé más tranquilo".

EL PARTIDO ANTE POLONIA: "Lo he pasado mal porque hoy era un partido trampa, esos partidos en los que el rival juega sin presión y tiene muy buenos jugadores, sin tanto nombre, pero muy buenos".

PEPU HERNÁNDEZ: Sobre el que fuera su seleccionador en el campeonato del mundo del 2006, asegura que "me hace ilusión verlo trabajando en el Ayuntamiento de Madrid poque le tengo un cariño excepcional y me parece una persona que tiene un gran bagaje en la gestión de equipos y estoy seguro que va a ser muy útil".

MARC Y RICKY: Del menor de los Gasol dice que "es un paraguas que asume la crítica cuando todo no va bien y es un segundo entrenador en el campo que controla todas las situaciones". Además, sobre el base Ricky Rubio dice que "no me ha sorprendido el nivel que está demostrando pero sí que me está asombrando un poco".

¿CAER EN LA EUFORIA?: "No creo que pueda suceder algo así, este equipo va al límite físicamente y mentalmente y por tanto es imposible que vaya a caer en la euforia".

REPÚBLICA CHECA O AUSTRALIA: Sobre el papel Australia es más fuerte pero si lo analizamos en frío República Checa fue de las primeras en clasificarse en las ventanas y si llega es porque su nivel es muy alto"