Joan Villadelprat: "Alonso está en forma solo hay que darle un coche en mejores condiciones"

Lewis Hamilton se llevó el primer triunfo de la temporada por delante Verstappen y de Bottas en el Gran Premio de Baréin, en una carrera donde Carlos Sainz acabó octavo y Fernando Alonso se vio obligado a retirarse por problemas con su coche. Analizamos el arranque del Mundial de Fórmula 1 con Joan Villadelprat.

El piloto asturiano que volvió a competir tras dos años de ausencia, tuvo que retirarse en la vuelta 34 debido a unos problemas en los frenos de su monoplaza que le obligaron a llevar el coche a los talleres. “Alonso tiene que estar contento porque lo ha hecho bien, es obvio que para el equipo es un fracaso porque el coche no ha terminado. Pero para Alonso estos años que ha estado fuera no se notan, ha vuelto con ganas, hambre e ilusión”.

Es cuestión de trabajar con el equipo ya que para Villadelprat, Alonso está en forma "solo hay que darle un coche en mejores condiciones". Además, asegura que el asturiano se terminará adaptando.

“Es un coche de fábrica, una nueva estructura, hay un nuevo director técnico y esto lleva tiempo. Alonso está dispuesto a trabajar todo este tiempo para ser un equipo ganador. Alpine sabía perfectamente que en la primera carrera no iban a esta a la altura de un Redbull, Mercedes o Ferrari”, pero eso no quiere decir que no lo vaya a estar, resalta.