Jesé: "¿Cuanto veo a Mbappé en el Real Madrid de 0 a 10? La próxima temporada un 7 y alguna vez en su carrera un 10"

Jesé ha firmado con Las Palmas hasta el final de temporada. El jugador ha entrenado hoy por primera vez con sus compañeros y el recibimiento ha sido muy bueno:"Estoy muy contento con el recibimiento de todos mis compañeros. Voy a intentar estar lo antes posible, lo iremos gestionando con el míster"

Le ha impresionado la ambición del grupo: "Veo a un equipo muy comprometido. Me he encontrado gente joven con mucha ilusión que entrenan con intensdidad. El míster está dando una identidad de defender con el balón. Yo veo tomarnos cada partido como una final"

Estado físico

Tengo que perder peso. Me he querido cuidar pero cuando estás cuatro meses sin entrenar con un grupo es inevitable. Tampoco tengo que perder mucho peso, veo más importante adaptarme a la idea de juego del equipo.

Pese a que su etapa en París no fue bien en el terreno futbolístico, guarda buen recuerdo en la faceta personal: "Profesionalmente no me salieron bien las cosas pero en lo personal me llevo muy buena relación con muchas personas allí. Allí son una gran familia en el vestuario". Jesé ha compartido vestuario con muchas estrellas pero se queda con uno por encima de todos: "Por gusto futbolístico el jugador que más me gusta es Benzemá. Pero he entrenado con muchos muy buenos. En el PSG, Neymar, Mbappé, Di María, Cavani..."

Futuro de Mbappé

¿Cuánto veo a Mbappé en el Real Madrid del cero al diez? La próxima temporada un siete. Alguna vez en su carrera un 10. Y a Messi en el PSG un ocho. Sobre el también canario Pedri cree que es un jugador con una enorme proyección y dependerá de la confianza que le den sus entrenadores. "Ve muy bien el fútbol, a mí me gusta mucho", asegura. Y vuelve a incidir en que solo está centrado en el fútbol: "La música ahora la tengo aparcada, no pienso en eso. Ahora estoy centrado en el fútbol"