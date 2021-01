Iraola: "Estoy contento pero lo que quieres es que tu bolita esté en el sorteo"

LEER MÁS El Barcelona remonta al Rayo para meterse en cuartos de Copa del Rey

El entrenador del Rayo Vallecano, Andoni Iraola, se muestra con sensaciones encontradas tras la eliminación de su equipo ante el Barcelona. Sabe que han hecho un encuentro pero incide en que no les ha llegado el físico para aguantar el partido completo. "Estás contento por un lado por planta cara pero lo que quieres es que tu bolita esté en el sorteo".

El físico clave

Ha habido momentos en los que ha pensado que la clasificación y dar la gran sorpresa era posible: "Hemos tenido fortuna con sus dos o tres palos y dices igual hoy toca, pero no hemos podido aguantar. Hemos llegado justitos de fuerzas al final". Y si no lo han logrado no ha sido por no intentarlo: "Nosotros hemos ido a por ello que es fundamental en la Copa del Rey".

El objetivo es la liga

Sobre el Barcelona no escatima en elogios al autor del segundo tanto azulgrana "El mejor es Messi pero me encanta De Jong. Tiene gran capacidad física supera líneas y está metiendo muchos goles". Reconoce que la Liga es la competición más importantes pero ironiza "tampoco me dan puntos por perder hoy" Cree que ahora en segunda hay tres equipos que están por encima del resto y su gran objetivo es acercarse a ellos y pelear por el ascenso directo.