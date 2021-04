Imanol Alguacil: "Hacer historia con tu club es lo más grande que te puede pasar"

Imanol Alguacil, entrenador de la Real Sociedad, pasa por el transistor tras el empate ante el Athletic y todavía con la resaca del titulo de la Copa del Rey: "Como persona no me ha cambiado en nada pero no hay duda que hemos entrado en la historia de la Real Sociedad y es hacer historia en tu club. Es una gran alegría que he vivido, mi familia y toda Guipuzkoa. Hacer historia con tu club es lo más grande que te puede pasar"

El entrenador realista valora la deportividad del Athletic tras la final y hoy después de que es hagan el pasillo: "El Athletic y sus jugadores se han comportado como lo que es, un señor equipo. La Real tiene un gran respeto al Athletic y la verdad que esos gestos engrandecen a los clubes"

Sobre el famoso grito confiesa que le salió de manera espontánea: "Sí tenía pensado llevar la camiseta y la bufanda para darle un homenaje a nuestros aficionados, pero una vez que me puse de pie me salió el grito porque siento, había mucha emoción contenida y demostrar lo mucho que echamos de menos a la afición"

Tras la final pidió disculpas a su mujer y a sus hijos, Imanol explica el motivo: "Soy un chico serio, con mucho sentido común. Tengo dos hijos adolescentes. En casa estoy con la mascarilla e incluso no ceno con ellos. Con la final en mente, imagínate. En casa esa semana estaban sin marido y sin padre por eso les pedí disculpas tras la final". Y pone un ejemplo, asegura Imanol que no ha pisado ni un bar desde que estamos en pandemia y el único comercio que ha visitado es la peluquería y la gasolinera.