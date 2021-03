Gianluca Simeone: "El apellido pesó mucho de pequeño pero me hice fuerte y dejó de pesar"

Hablamos con Gianluca Simeone, el hijo del Cholo juega en el Ibiza de Islas Pitiusas, equipo del grupo XI de la tercera división. Nos cuenta cómo le está yendo en Ibiza y los consejos que le da su padre.

Cuando el Cholo era futbolista profesional, Gianluca era muy pequeño y no le recuerda pero ha podido verle posteriormente: "A mi padre le he visto jugar en vídeos, en directo no lo recuerdo mucho. Un jugador muy aguerrido e intenso". Confiesa que no fue fácil cuando era más niño el tener ese apellido: "Desde pequeño pesó mucho el apellido y dolía porque uno no estaba fuerte pero a medida del tiempo uno se hace fuerte y deja de pesar. Todos los días hablamos y me aconseja cosas. Lo que más me dice es que no pare de correr y que chute siempre a portería".

Sigue al Atlético de Madrid tanto que confiesa que ve "todos los partidos" ya sea en directo o grabado. Siempre nos dijo que hiciéramos lo que sientiéramos que él nos iba a apoyar. Dice que cuando su padre entrenaba en River ya decía lo de partido a partido.

Sobre sus cualidades como futbolista destaca su juego aéreo: "Llevo 7 goles esta temporada, creo que tengo facilidad para rematar de cabeza, es una de mis cualidades.Vengo de la carrera de River, he estado casi toda mi carrera en Argentina hasta que llegué aquí. Mi hermano también es delantero, él es morocho y yo rubio, pero nos parecemos bastante"