Joan Mir: "En el futuro me gustaría ser piloto de coches"

Empieza una nueva temporada de MotoGP en el Gran Premio de Catar. Joan Mir con su Suzuki defiende el título logrado la pasada campaña, con el regreso de Marc Márquez, todavía sin fecha, como gran aliciente.

"La verdad que ser campeón del mundo no me ha cambiado nada. Quizá mediáticamente se fijan más en mí pero me he adaptado bien". Joan Mir dice no haber cambiado respecto al año pasado, la única diferencia es que hace doce meses se tenía que consolidar en la categoría y este año tiene que defender el título

Desde que hicieron los test de pretemporada, Joan Mir y los miembros de su equipo están en Catar, "llevamos 20 días aquí en Catar entre el hotel y el circuito". Mir confiesa que le ha sorprendido que Marc Márquez no esté en los dos primeros grandes premios de la temporada. "Le vi probar y le vi bien, no me fijé muchísimo pero no vi que tuviera gran problema", confiesa. Para Mir, Marc Márquez es "uno de mis rivales para el título".

Un futuro en los coches

Sobre la relación con el resto de piloto cree que es difícil tener amigos en la parrilla. "Para mí es complicado tener amistad con un rival pero con todos tengo buen trato". En cuanto a sus aficiones confiesa que se compró un coche deportivo y que pese a que le encantaba tuvo que devolverlo porque llamaba demasiado la atención. "Me gusta mucho conducir los coches y me gustaría ser piloto de coches , y al parecer es algo que se me da bastante bien