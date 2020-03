La evolución de Alfonso Reyes con el coronavirus: "De los 14 días, he pasado 10 muy duros"

ENTREVISTA EN EL TRANSISTOR

Desde el hospital, en El Transistor conocemos la evolución de Alfonso Reyes con el coronavirus. Asegura que "me encuentro mejor y si todo va bien el viernes me darán el alta". Se muestra agradecido del trato recibido y cuenta cómo es su convivencia con su compañero Borja. De toda esta experiencia dice que "he aprendido la fragilidad que tiene el ser humano".