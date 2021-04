Esteban: "Koeman dice cosas que muchos piensan pero no se atreven a decir"

Sobre el gesto de Koeman con Mingueza, Esteban cree que es algo habitual en el fútbol y ya se ha visto a otros entrenadores como Paco Jémez o Eder Sarabia. "Yo recuerdo un partido que estaba en el banquillo y Diego Alves tuvo una bronca muy grande con el entrenador y me mandó a calentar. Al final no entré pero la bronca fue buena".

Desde su punto de vista de portero, sobre el gol en propia meta del Getafe, con el pase de Chakla a David Soria opina que "hoy en día lo de no ceder un balón a un portero que vaya dirigido a su portería ya no vale. Lo que pasó es que Chakla pensó que Soria estaba en la portería, Soria no comunicó que salía y es lo que tiene que hacer un portero. Para mí tuvo más culpa el portero".

Y esta temporada coincidiendo con el nuevo reglamento se están parando más penaltis. Esteban cree que esta normativa permite al portero que si acierta el lado tiene muchas opciones de pararlo. Y en cuanto a elegir a un portero de La Liga se decanta por Ter Stegen y con Pacheco, este último porque considera que es muy difícil estar a ese nivel en un equipo que pelea por la salvación.

Sobre la Superliga, Esteban considera que los equipos humildes son muy necesarios para los equipos grandes porque son los que deciden las ligas y los que nutren de jugadores a grandes equipos.