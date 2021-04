Esteban nos cuenta cómo son las reuniones de los clubes con futbolistas para convencerles de un fichaje

El padre de Haaland y su representante se han reunido con varios equipos, nos cuenta Esteban cómo son esas reuniones y cómo intentan convencer a los futbolistas: "Cuando un equipo te intenta fichar en las reuniones el club te enseña un dosier para convencerte, te muestran las mejores galas deportivas y las de la ciudad".

La lesión de Ramos es otro de los grandes temas de la semana. Esteban cree que si hubiera tenido lesión muscular no hubiera podido jugar los minutos ante Kosovo: "Las lesiones musculares son muy difíciles de evitar. Pero hay otras que podemos llegar a jugar. Yo he jugado con fiebre muy alta, con heridas en la manos que me obligaban a ponerme guantes rojos, pero cuando es lesión muscular es casi imposible".

Sobre la acción del gol de Kosovo en la que Unai Simón salió con el balón y lo perdió, preguntamos a Esteban si cree que en el lance Unai Simón podía tener en la cabeza la final de Copa del Rey a la hora de no meter fuerte el pie, "creo que este tipo de partidos sí que los tienes en la cabeza y te puede influir", dice Esteban.