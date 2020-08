El padre de David Silva: "Ganar al Real Madrid sería el colofón de su década en el City"

En su entrevista con David Alonso y Ángel Rubiano, asegura que "para mi y para David poder ganar esta Champions con el City sería el colofón a una década de 10 años en Inglaterra". Reconoce que "no tengo ni idea si va a ser titular o no, si yo fuera Guardiola sin duda le pondría".

Explica que "desde hace tiempo él decía que quería jugar un total de 10 años en el City y a partir de ahí quería acabar el ciclo". Además, bromea con que el City le ofreció un año más y me contestó: "pues juégala tu la siguiente temporada".

La próxima temporada comenta que "un día me dice una cosa y otro me dice otra, personalmente preferiría que siguiera en Europa y hasta que no se cierre todo, no hay nada cerrado". Aunque sí que confirma que "la Liga italiana le gusta muchísimo y le gustaría muchísimo ir allí, aunque de momento salen muchas ofertas". De hecho, señala que "no me importaría que fuera a Roma".

Aunque sí que comenta que "me hubiera gustado que hubiera decidido venir a España e ir al Valencia, aunque él dice que la etapa en la Liga española ya está cerrada".

Recuerda que cuando le ofrecieron ir por primera vez al Manchester City, todo el mundo le aconsejaba que "debía marcharse a otro sitio que no fuera Inglaterra, a lo que él respondía siempre que había jugado en Eibar con Mendilibar". Comenta que "sus inicios no fueron fáciles porque venía de jugar el Mundial y se había incorporado mucho más tarde".

De su 'no' fichaje por el Real Madrid, comenta que "estuvo allí haciendo una prueba de pequeño con el compromiso de volver a verle la próxima temporada". Pero desmiente que "no le cogieran como bajito"

También puede interesarte:

David Silva: "Tengo un año de contrato y después ya veré qué es lo mejor"

Las 'novias' de Siva: Lazio, Al-Saad, Inter Miami... aunque prefiere Italia