El fotógrafo de los lugares más afectados por el COVID-19

Durante la entrevista con José Ramón de la Morena, cuenta que su primera obra fue el día que se decretó el estado de alarma ir a fotografiar a la Puerta del Sol a ver las policías. También, cuenta su guardia de un día entero con médicos del SUMMA y por eso dice que "he visto de todo: desde un intento de suicidio a cómo salvaron un ataque al corazón en una casa".

La foto que no se ha atrevido a hacer dice que "no existe porque procuro siempre fotografiar". Eso sí, recuerda "tal vez lo que modifique es lo que pueda o no salir".